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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПОДСТАНЦИИ «МОГИЛЕВ-330» ПРИМЕНЕНЫ ОПТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, РАБОТАЮЩИЕ НА ЭФФЕКТЕ ФАРАДЕЯ


10:23 14.01.2021

В декабре 2020 года завершены работы и включено оборудование цифровой подстанции «Могилев-330» в объемах первого пускового комплекса.

Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», впервые в белорусской энергосистеме применены оптические трансформаторы тока FOCS-FS 110кВ и 330 кВ, работающие на эффекте Фарадея Это позволило повысить чувствительность устройств релейной защиты и автоматики, обеспечить высокую точность (0,2S) во всем диапазоне измерения. Отсутствие масла и элегаза в конструктиве указанных трансформаторов тока обеспечивает не только их взрыво- и пожаробезопасность, но и экологичность.

На подстанции «Могилев-330» устройства релейной защиты управления и противоаварийной автоматики и автоматизированная система управления технологическими процессами MicroSCADA работают в соответствии с международным стандартом IEC 61850 с использованием передовых способов сбора и передачи информации.

Новый автотрансформатор АТ-1 оборудован современной системой мониторинга. Система включает в себя устройства контроля температуры масла, контроля газа в масле (HYDROCAL 1005), контроля частичных разрядов на высоковольтных вводах (Omicron MONTRANO), контроля температуры обмоток с помощью волоконно-оптических датчиков, заложенных в обмотки трансформатора (Nortech EasyGrid) с выводом информации на автоматизированное рабочее место диспетчера подстанции.

На этой подстанции также впервые применены выключатели-разъединители DСB 110-330 кВ, сочетающие в себе функции выключателя и разъединителя, благодаря чему процесс вывода в ремонт упрощается и делается более безопасным из-за отсутствия необходимости выполнения переключений разъединителями под напряжением. При этом значительно сократилась площадь подстанции (открытого распределительного устройства 330 кВ в 2,5 раза, открытого распределительного устройства 110 кВ – в 2 раза).

Большой объем работ на площадке выполнен организациями, входящими в состав ГПО «Белэнерго». Проектные работы по цифровой подстанции «Могилев 330» выполнило РУП «Белэнергосетьпроект» при инжиниринговой поддержке компании «ABВ». Персоналом ОАО «Белэлектромонтажналадка» и ОАО «АГАТ» выполнены пусконаладочные работы, проведено поэлементное опробование основного оборудования и защит, комплексное опробование и проверка под нагрузкой смонтированного оборудования всего пускового комплекса.

Реализация второго пускового комплекса в 2021 году завершит реконструкцию подстанции «Могилев-330». В данный момент ведутся работы по монтажу и наладке оборудования второго пускового комплекса, включающие в себя установку второго автотрансформатора, ввод в работу ячеек двух высоковольтных воздушных линий 330 кВ, монтаж 2 и 4 секций 110 кВ с отходящими высоковольтными линиями 110 кВ, второй секции ЗРУ 10 кВ и работы на смежных подстанциях 110-330 кВ.

Таким образом, уникальные цифровые решения, применяемые на данной подстанции, в сравнении с «классическим» оборудованием позволят получить следующие преимущества: повышение экономичности работы за счет установки энергоэффективного оборудования; безопасность управления и обслуживания; минимизация человеческого фактора при управлении оборудованием; уменьшение площади подстанции. Все это в конечном итоге повысит надежность энергоснабжения потребителей Могилевской области.
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