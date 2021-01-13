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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 7,2%


10:06 14.01.2021

Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,7%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 107,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 107,3% соответственно, промежуточные товары – 102% и 110,3%, потребительские товары – 100,7% и 104,7%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,5%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 107,5%, в том числе в растениеводстве – 104% и 101,3% соответственно, животноводстве – 99,9% и 108,8%.
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