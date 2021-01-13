Провайдер облачных решений beCloud завершил тестирование технологии 5G, которое началось в мае 2020 года.

Как сообщает Оперативно-аналитический центр, тестовая сеть пятого поколения была построена по модели NSA (non-standalone), то есть с использованием инфраструктуры существующей сети LTE.

Первой пилотной зоной стал центр Минска, где было запущено 20 базовых станций в двух частотных диапазонах (3500 МГц и 2600 МГц). Второй тестовый участок появился в Гомеле, включающий 18 базовых станций в диапазоне 2600 МГц.

Еще одна тестовая зона была создана на месторождении по добыче гранита «Ситницкое» республиканского унитарного производственного предприятия «ГРАНИТ». На завершающем этапе компанией beCloud был развернут тестовый участок для обеспечения покрытия 5G в помещениях Национального аэропорта Минск.

Тестирование технологии проходило в реальных условиях, в том числе в условиях плотной городской застройки, и продемонстрировало возможности совместной работы сетей 5G и LTE. Скорости передачи данных, которые удалось достичь в рамках испытаний, превысили 1,9 Гбит/с. В число важных аспектов, которые были также исследованы в ходе тестирования, вошли вопросы обеспечения электромагнитной совместимости с действующими радиоэлектронными средствами и вопросы выполнения санитарных норм при эксплуатации базовых станций 5G.