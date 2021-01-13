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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ЗАПРЕТНЫХ ЗОН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВИАМОДЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО С 17 ДО 25
09:40 14.01.2021
На Публичной кадастровой карте обновлена информация о территориях Беларуси, на которых введены ограничения либо особые условия использования авиамоделей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, пространственный слой «Зоны ограничений/запретные/опасные/запрещенные для использования авиамоделей» на карте разработан и актуализирован в соответствии с вступившим в силу постановлением Министерства обороны от 9 ноября 2020 г. № 26 «Об установлении перечней элементов структуры воздушного пространства Республики Беларусь».
Так, появились зоны ограничений, которые действуют вблизи аэропортов и аэродромов. Количество запретных зон для использования авиамоделей на территории Беларуси выросло с 17 до 25, а их общая площадь увеличилась почти в 2 раза: теперь она составляет до 1044 км кв. Количество опасных зон сократилось с 51 до 47.
Помимо границ на Публичной кадастровой карте отражена полная и детальная информация в отношении каждой зоны: номер, радиус (при наличии), высота и время действия.
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