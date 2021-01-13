В ОАО «Лидапищеконцентраты» после технической модернизации открылся новый участок «Геркулес».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», новая линия на заводе появилась в связи с заменой изношенного оборудования. «Геркулес установили для увеличения производительности, обеспечения возможности производства на одной линии всего ассортимента хлопьев, в том числе не требующих варки, а также для повышения качества готовой продукции.

На новой линии планируется выпускать не требующие варки хлопья овсяные «Геркулес №1», пшеничные, перловые, пшенные, гречневые, кукурузные и рисовые.

Вскоре новая установка появится и на участке пищевых концентратов в рамках проекта по развитию направления агломерации (увеличение растворяемости напитков). Общий объем инвестиций в 2020 году составил 2507 тыс. рублей (темп роста к предыдущему году – 120,1%). По модернизации участка «Геркулес» - 836,3 тыс. рублей (34,3% от общего объема), по линии агломерации - 469,4 тыс. рублей (18,7%).