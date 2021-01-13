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ЭКОНОМИКА РБ
В ОАО «ЛИДАПИЩЕКОНЦЕНТРАТЫ» ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ УЧАСТОК «ГЕРКУЛЕС»
09:29 14.01.2021
В ОАО «Лидапищеконцентраты» после технической модернизации открылся новый участок «Геркулес».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», новая линия на заводе появилась в связи с заменой изношенного оборудования. «Геркулес установили для увеличения производительности, обеспечения возможности производства на одной линии всего ассортимента хлопьев, в том числе не требующих варки, а также для повышения качества готовой продукции.
На новой линии планируется выпускать не требующие варки хлопья овсяные «Геркулес №1», пшеничные, перловые, пшенные, гречневые, кукурузные и рисовые.
Вскоре новая установка появится и на участке пищевых концентратов в рамках проекта по развитию направления агломерации (увеличение растворяемости напитков). Общий объем инвестиций в 2020 году составил 2507 тыс. рублей (темп роста к предыдущему году – 120,1%). По модернизации участка «Геркулес» - 836,3 тыс. рублей (34,3% от общего объема), по линии агломерации - 469,4 тыс. рублей (18,7%).
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