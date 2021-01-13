|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ПОДСКОЧИЛА ДО 7,4%
18:25 13.01.2021
В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,2%, с декабрем 2019 г. – 107,4% (это выше утвержденного властями целевого прогноза не более 5%).
Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары в декабре выросли на 1,6%, за 2020 год - на 6,2%.
Непродовольственные товары подорожали в декабре на 0,4%, за год - на 8,1%.
Тарифы на услуги выросли в декабре на 1,7%, за 2020 год – подскочили на 8,4%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,7%, с декабрем 2019 г. – 107,1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2021
Курсы в банках
на 13.01.2021
Конвертация в банках
на 13.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте