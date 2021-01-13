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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ПОДСКОЧИЛА ДО 7,4%


18:25 13.01.2021

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,2%, с декабрем 2019 г. – 107,4% (это выше утвержденного властями целевого прогноза не более 5%).

Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары в декабре выросли на 1,6%, за 2020 год - на 6,2%.

Непродовольственные товары подорожали в декабре на 0,4%, за год - на 8,1%.

Тарифы на услуги выросли в декабре на 1,7%, за 2020 год – подскочили на 8,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,7%, с декабрем 2019 г. – 107,1%.
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