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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЛЬЩИКАМ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 2020 ГОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЧИСЛЕНО 34,2 МЛН РУБЛЕЙ
17:51 13.01.2021
В 2020 году по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области, плательщикам направлено 2840 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, согласно представленным плательщиками уточненным налоговым декларациям сумма доплаты налога в бюджет составила 34,2 млн рублей.
Кроме того, уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 13,3 млн рублей.
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