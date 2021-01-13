ЭКОНОМИКА РБ

ПЛАТЕЛЬЩИКАМ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 2020 ГОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЧИСЛЕНО 34,2 МЛН РУБЛЕЙ

17:51 13.01.2021 В 2020 году по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области, плательщикам направлено 2840 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, согласно представленным плательщиками уточненным налоговым декларациям сумма доплаты налога в бюджет составила 34,2 млн рублей. Кроме того, уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 13,3 млн рублей.