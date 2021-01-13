После майского эксперимента в Беларуси вновь разрешили доставку лекарств и других аптечных товаров – на этот раз до 1 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве PR Vision, первыми сервис перезапустили аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi». Курьеры развозят заказы при покупке от 30 рублей в Минске и областных центрах.

Впервые доставку разрешили в мае прошлого года на пике «первой волны» коронавируса. В утвержденный правительством список вошли 29 аптечных организаций, но на деле сервис запустили лишь несколько крупных сетей. Да и проработал он недолго: 1 июля закончилось действие разрешения, а продлевать его не стали. Однако пилотный проект реанимировали спустя 5 месяцев – 30 декабря был подписан указ № 512, разрешивший аптечным сетям развозить лекарства покупателям до 1 июля 2021 года.

Как и раньше, заказать можно только безрецептурные лекарства и сопутствующие товары – косметику, средства гигиены, медтехнику и продукты питания. А вот БАДы и препараты, требующие рецепта или чувствительные к температурам, можно попросить доставить в ближайшую аптеку и потом забрать самовывозом.

Аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» начали развозить лекарства по домам в Минске и всех областных центрах, в том числе в радиусе 15 км от них. Сервис также заработал в Полоцке и Новополоцке. Постепенно географию доставки будут расширять.

В то же время возможность доставки в ближайшую аптеку также действует в районных центрах. Для выбора места самовывоза доступны более 320 аптек во всех регионах.

Среди отличий – запуск бесплатной доставки, но при чеке от 100 рублей. Если выходит меньше, работа курьера обойдется в 3 рубля, а минимальная сумма заказа – 30 рублей. Доставка в ближайшую аптеку будет бесплатной и без ограничений по сумме покупки – можно заказать хоть аскорбинку.

Лекарства развозят по схеме «сегодня на завтра». В тот же день их привезут в Витебске, заверяют в ADEL и «Добрыя лекi». Предусмотрена и бесконтактная доставка. Для обеспечения условий хранения и транспортировки специально обновлен автопарк. Используются машины с холодильным оборудованием и специальные термоконтейнеры.

«Результаты работы сервиса доставки в мае-июне показывают высокую востребованность услуги доставки товаров из аптеки не только в крупных городах, но в и районных центрах. Если говорить об экономике, то для нас это скорее миссия, чем бизнес: важно доставить людям лекарства, сократить риски для здоровья покупателей и позволить избежать лишних контактов во время второй волны эпидемии. В то же время развитие дистанционных сервисов на фармацевтическом рынке станет большим шагом для отрасли», - отмечают в холдинге «Аптека групп», под управлением которого работают сети ADEL и «Добрыя лекi».

Заказать лекарства можно на сайтах сетей ADEL и «Добрыя лекi» и по телефону контакт-центра обеих сетей. Система бронирования позволяет выбрать между доставкой до квартиры или до ближайшей аптеки (самовывозом). Во всех городах оплатить заказ можно с помощью банковской карты или наличными.