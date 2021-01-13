В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,8%, с декабрем 2019 г. – 109,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101% и 109,2% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 109,8%, потребительские товары – 100,2% и 105,1% соответственно.

При этом цены на промтовары в столице за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года выросли на 6,1%.

Продукция производственно-технического назначения в декабре по сравнению с ноябрем подорожала на 0,8%, с декабрем 2019 г. – на 9,6%. При этом в январе-декабре 2020 года к январю-декабрю 2019 года цены на этот вид продукции подскочили на 6,6%.