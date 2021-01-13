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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТОБЛИМУЩЕСТВО НА ПЕРВЫХ В ЭТОМ ГОДУ ТОРГАХ ПРОДАЛО НЕСКОЛЬКО ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА БОЛЕЕ BR74 ТЫС.
16:59 13.01.2021
Комитет «Брестоблимущество» провел первые в этом году электронные торги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, всего на продажу было выставлено пять лотов, два из которых были проданы. Новые собственники обрели ремонтно-механические мастерские с гаражом, а также баню и склад, расположенные в Иваново.
Объекты выставлялись с понижением цены на 80%. От продажи коммунальной собственности в бюджет поступит свыше Br74 тыс.
Следующие электронные торги намечены на 15 января. К продаже предлагаются два объекта, оба за базовую величину.
Комитет «Брестоблимущество» проводит торги по продаже неиспользуемого государственного имущества по вторникам и пятницам. С подробной информацией об объектах можно ознакомиться на странице комитета на официальном сайте Брестского облисполкома и в Единой информационной базе на официальном сайте Госкомимущества.
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