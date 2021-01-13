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ЭКОНОМИКА РБ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВТОРОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНЫ - МИНЭНЕРГО
16:45 13.01.2021
Строительные работы на втором энергоблоке БелАЭС практически завершены, в соответствии с графиком продолжаются отделочные работы. Об этом 13 января заявил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
По его словам, второй энергоблок получает напряжение для обеспечения собственных нужд, там ведется монтаж оборудования. Проходят гидрологические испытания и индивидуальное опробование уже готового оборудования, сообщает Telegram-канал Минэнерго.
«Мы планируем в течение первого квартала, возможно, отдельные работы останутся на апрель, завершить прокладку контрольного кабеля», - рассказал М. Михадюк.
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