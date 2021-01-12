Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 января 2021 года выросло до 217,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 217 тыс. 696 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 200 тыс. 132 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1300 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1544 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1972 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 22 тыс. 512 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 166 тыс. 539 тестов.