На торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в 2020 году реализовано 125 тыс. т сырого коровьего молока категории «Высшая» и «Экстра» на общую сумму 119 млн BYN.

Таким образом, молочное сырье, наряду со шротом масличных и кормовыми добавками, вошло в тройку самых продаваемых видов сельхозпродукции на биржевой площадке. Более того, по сравнению с 2019 г. объем продаж сырого молока через БУТБ вырос в 9 раз как в натуральном, так и в стоимостном выражении, а его доля в структуре сделок с сельхозтоварами достигла 12%.

«Биржевые торги сырым коровьим молоком – один из самых успешных проектов БУТБ, направленных на обеспечение равного доступа перерабатывающих предприятий к свободным сырьевым ресурсам. Менее чем за два года был сформирован максимально прозрачный биржевой рынок молочного сырья, насчитывающий более сотни постоянных участников из всех областей страны», – сообщили в пресс-службе БУТБ.

Что касается экономической целесообразности применения биржевого механизма, то только за 2020 г. дополнительная выручка молокопроизводителей превысила 1,2 млн BYN. При этом плата за участие в торгах по-прежнему составляет 10 копеек за сделку.

«Потенциал сырого молока как биржевого товара достаточно высокий, поэтому в текущем году ожидается дальнейший рост этого сегмента. Уже первые торговые сессии, состоявшиеся в январе, продемонстрировали значительную активность продавцов и покупателей», – отметили на БУТБ.