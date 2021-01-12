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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ КОНТЕЙНЕРЕ АВТОЗАПЧАСТИ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 120 ТЫС. РУБЛЕЙ
14:46 13.01.2021
Витебские таможенники выявили автомобильные запасные части, скрытые от проверки в железнодорожном контейнере среди заявленного товара.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, контейнер следовал по железнодорожному пути из Латвии на территорию ЕАЭС с товаром «бывшие в употреблении автозапчасти». В РПТО «Полоцк» витебские таможенники в рамках системы управления рисками провели досмотр контейнера и обнаружили несоответствие перемещаемого товара указанным в сопроводительных документах сведениям.
В железнодорожном контейнере общей массой были запасные части для авто, причем количество некоторых товаров: дверей, фар и приборных панелей, превышало заявленное. Некоторые запчасти: зеркала, кулисы, магнитолы, подушки безопасности и др. вовсе не были указаны в документах. При этом неуказанные в документах детали были расположены среди заявленных таким образом, что без полной выгрузки и пересчета товара обнаружить довложение не представлялось возможным.
Таким образом, 677 единиц товара стоимостью более 120 тыс. рублей перевозили с «сокрытием от таможенного контроля». По данному факту таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 500 базовых величин с конфискацией сокрытого товара или без конфискации по решению суда.
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