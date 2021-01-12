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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ В 2021 ГОДУ ПРОВЕДЕТ СЕМЬ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
14:02 13.01.2021
РУП ”Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру“ в 2021 году проведет семь бесплатных консультаций граждан и представителей бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве, в этом году обратиться к специалистам агентства за бесплатной консультацией можно будет 18 февраля (по случаю Дня работников землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси), 15 марта (по случаю Дня Конституции Беларуси), 7 мая (к празднованию Дня Победы), 2 июля (к празднованию Дня независимости), 1 сентября (ко Дню знаний), 14 октября (ко Дню матери) и 3 декабря 2021 года (по случаю Дня юриста).
Бесплатные правовые консультации по вопросам, связанным с технической инвентаризацией и государственной регистрацией недвижимого имущества, оформлением сделок с недвижимостью, выполнением землеустроительных работ и оценки, будут оказываться в областном центре, а также во всех филиалах Могилевского агентства.
Все обратившиеся смогут получить всестороннюю и комплексную консультацию, конкретный алгоритм действий в сложных ситуациях, а также оформить необходимые заказы для выполнения работ.
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