РУП ”Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру“ в 2021 году проведет семь бесплатных консультаций граждан и представителей бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве, в этом году обратиться к специалистам агентства за бесплатной консультацией можно будет 18 февраля (по случаю Дня работников землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси), 15 марта (по случаю Дня Конституции Беларуси), 7 мая (к празднованию Дня Победы), 2 июля (к празднованию Дня независимости), 1 сентября (ко Дню знаний), 14 октября (ко Дню матери) и 3 декабря 2021 года (по случаю Дня юриста).

Бесплатные правовые консультации по вопросам, связанным с технической инвентаризацией и государственной регистрацией недвижимого имущества, оформлением сделок с недвижимостью, выполнением землеустроительных работ и оценки, будут оказываться в областном центре, а также во всех филиалах Могилевского агентства.

Все обратившиеся смогут получить всестороннюю и комплексную консультацию, конкретный алгоритм действий в сложных ситуациях, а также оформить необходимые заказы для выполнения работ.