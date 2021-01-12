ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ В 2021 ГОДУ ПРОВЕДЕТ СЕМЬ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ


14:02 13.01.2021

РУП ”Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру“ в 2021 году проведет семь бесплатных консультаций граждан и представителей бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве, в этом году обратиться к специалистам агентства за бесплатной консультацией можно будет 18 февраля (по случаю Дня работников землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси), 15 марта (по случаю Дня Конституции Беларуси), 7 мая (к празднованию Дня Победы), 2 июля (к празднованию Дня независимости), 1 сентября (ко Дню знаний), 14 октября (ко Дню матери) и 3 декабря 2021 года (по случаю Дня юриста).

Бесплатные правовые консультации по вопросам, связанным с технической инвентаризацией и государственной регистрацией недвижимого имущества, оформлением сделок с недвижимостью, выполнением землеустроительных работ и оценки, будут оказываться в областном центре, а также во всех филиалах Могилевского агентства.

Все обратившиеся смогут получить всестороннюю и комплексную консультацию, конкретный алгоритм действий в сложных ситуациях, а также оформить необходимые заказы для выполнения работ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2021
валюта курс
EUR 3.1380
USD 2.5798
RUB 3.4750
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1380 -0.0017
USD 2.5798 +0.0011
RUB 3.4750 +0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1360 3.1410
USD 2.5730 2.5780
RUB 3.4750 3.4900
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2190
EUR/RUB 90.0000 90.5000
USD/RUB 74.0000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте