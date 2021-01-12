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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШАЕТСЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОЧЕРЕДНОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V»
13:40 13.01.2021
В Беларуси завершается контроль качества очередной партии российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Напомним, что в минувшем году Беларусь получала несколько небольших партий вакцин "Спутник V". А в канун Нового года поступила следующая партия - 20 тыс. доз, российской вакцины «Спутник V». Процедуру контроля качества должны, согласно Закону «Об обращении лекарственных средств», пройти все лекарственные средства до поступления в реализацию. Данные исследования проводят испытательные лаборатории, зарегистрированные в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь.
Специалисты испытательной лаборатории завершают проверку вакцины на соответствие всем показателям качества.
Ожидается, что по ее окончании – на следующей неделе, продолжится вакцинация медицинских работников, которые находятся в зоне риска. Практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире. Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны, уверяют в ведомстве.
Что касается всех граждан в целом, то в дальнейшем будет проводиться вакцинация различными вакцинами (5-6 вакцин) всех желающих. Минздрав завершает переговоры с компаниями-разработчиками.
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