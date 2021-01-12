За 12 месяцев 2020 года по результатам последующего этапа камеральной проверки субъектам предпринимательства Брестской области направлено 3977 уведомлений о предоставлении дополнительных сведений и (или) пояснений, документов, обязанность представления которых установлена законодательством, либо о внесении соответствующих исправлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, сумма налогов, подлежащих доплате плательщиками в бюджет согласно представленным уточненным налоговым декларациям (расчетам), составила 17,3 млн рублей.

Кроме того, по результатам камерального контроля уменьшена разница между общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), и суммой налоговых вычетов в размере 16,2 млн рублей.

Основными причинами корректировки налоговых обязательств субъектами предпринимательства являлись занижение налоговой базы по НДС, завышение размера налоговых вычетов по НДС, занижение прибыли к налогообложению и суммы налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг), занижение налоговой базы по налогу при упрощенной системе налогообложения, неправомерное применение плательщиками упрощенной системы налогообложения, необоснованное применение пониженных ставок налогов и налоговых льгот, нарушение порядка и сроков выставления электронных счетов-фактур.