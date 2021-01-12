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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА ВОЗРОСЛО В МИНСКЕ КОЛИЧЕСТВО ХИЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ


13:06 13.01.2021

На протяжении всего прошлого года в Минске наблюдался рост количества преступлений в сфере информационных технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, подавляющее большинство из них составляют хищения денежных средств путем завладения реквизитами банковских карт – ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

За 12 месяцев прошлого года столичными подразделениями возбуждено 7517 уголовных дел по статье 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Для сравнения: за весь 2018 год в столице зарегистрировано всего 1374 подобных преступлений, а за 2019 год – 2763.

В ряде случаев злоумышленники завладевали реквизитами банковских карт с помощью фишинговых страниц, имитирующих торговую площадку Kufar. Через различные мессенджеры с гражданами, разместившими на площадке объявление о продаже товаров, велась переписка. В ходе общения потерпевшим предлагалось перейти по ссылке на фишинговую (поддельную) страницу, внешне схожую со страницей площадки Kufar, и ввести реквизиты своей банковской карты для якобы отправки на их счет предоплаты. После ввода запрашиваемых данных продавец денег не получал, а с его банковской карты списывались имеющиеся на ней денежные средства.

Только с июня по август прошлого года в столице возбуждено более 600 уголовных дел данной категории. Стоит отметить, что подобного рода преступления фиксируются ежедневно.

В октябре текущего года 34-летний мужчина на популярной торговой интернет-площадке разместил объявление о продаже микроволновой печи. Посредством мессенджера с ним связался потенциальный покупатель и сообщил, что хочет приобрести печь через Kufar-доставку, после чего переслал фишинговую ссылку. Перейдя по ссылке минчанин заполнил реквизиты своей банковской карты, в том числе и остаток на счете. Вместо пополнения баланса потерпевший лишился более 980 рублей.

Помимо этого, в сводках продолжают фигурировать уголовные дела, возбужденные по факту хищения денежных средств лжесотрудниками банков. Злоумышленники звонят потерпевшим на мобильные телефоны, представляются работниками различных банков, и под вымышленными предлогами выманивают реквизиты банковских платежных карт и паспортные данные. В результате доверительного общения граждане лишаются своих сбережений.

В октябре текущего года 50-летнему минчанину поступил звонок с неизвестного абонентского номера, в ходе разговора девушка представилась работником банка и пояснила, что в настоящее время по карт-счету мужчины осуществляются несанкционированные операции. Чтобы отменить операцию, необходимо сообщить данные его банковской платежной карты. Всю необходимую информацию потерпевший предоставил злоумышленнику, а после разговора обнаружил, что с карт-счета похищено более тысячи рублей.

Аналогичная ситуация произошла с 66-летней минчанкой. В результате звонка лжесотрудника банковского учреждения она лишилась более чем 10 тысяч рублей.
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