УП «Белтехосмотр» с 1 по 10 января 2021 г. выдало 53 925 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Согласно размещенной на сайте предприятия информации, прирост количества выданных разрешений составил 193,7% к аналогичному периоду 2020 г.

Для сравнения: за весь декабрь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 51 487 разрешений.

Следует также отметить, что 95,3% (51 419 единиц) разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении выдано физическим лицам.

УП «Белтехосмотр» обращает внимание автовладельцев, что в связи с резко возросшим количеством транспортных средств, представляемых для прохождения государственного технического осмотра, на отдельных диагностических станциях образовалась нехватка бланков разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Вместе с тем данный вопрос будет решен УП «Белтехосмотр» в ближайшее время.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства.