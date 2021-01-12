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ЭКОНОМИКА РБ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» С 1 ПО 10 ЯНВАРЯ ВЫДАЛО ПОЧТИ 54 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ
12:30 13.01.2021
УП «Белтехосмотр» с 1 по 10 января 2021 г. выдало 53 925 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Согласно размещенной на сайте предприятия информации, прирост количества выданных разрешений составил 193,7% к аналогичному периоду 2020 г.
Для сравнения: за весь декабрь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 51 487 разрешений.
Следует также отметить, что 95,3% (51 419 единиц) разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении выдано физическим лицам.
УП «Белтехосмотр» обращает внимание автовладельцев, что в связи с резко возросшим количеством транспортных средств, представляемых для прохождения государственного технического осмотра, на отдельных диагностических станциях образовалась нехватка бланков разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Вместе с тем данный вопрос будет решен УП «Белтехосмотр» в ближайшее время.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства.
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