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ЭКОНОМИКА РБ
ФИРМА ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ЦВЕТАМИ НЕДОПЛАТИЛА В БЮДЖЕТ СВЫШЕ 3,4 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
12:17 13.01.2021
Коммерческое предприятие по оптовой торговле цветами и декоративными растениями за три года недоплатило в бюджет свыше 3,4 млн рублей. Факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили оперативники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, фирма закупала цветы в России за наличный расчет без документального оформления сделок и реализовывала оптовым покупателям в Минской области. Полученная от продажи цветочной продукции выручка лишь частично отражалась в бухгалтерском учете коммерческой структуры, что привело к занижению налоговой базы и уклонению от уплаты налогов.
В результате с января 2017 года по декабрь 2020 года бюджет недополучил свыше 3,4 млн рублей.
В ходе обысков в офисе коммерческой структуры и по месту жительства ее директора обнаружены и изъяты документы, черновые записи, флеш-накопители, свидетельствующие о противоправной деятельности. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора фирмы и заведующего складом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.
Управлением Следственного комитета по Минской области проводятся неотложные следственные действия. Предпринимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государству.
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