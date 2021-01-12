Коммерческое предприятие по оптовой торговле цветами и декоративными растениями за три года недоплатило в бюджет свыше 3,4 млн рублей. Факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили оперативники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, фирма закупала цветы в России за наличный расчет без документального оформления сделок и реализовывала оптовым покупателям в Минской области. Полученная от продажи цветочной продукции выручка лишь частично отражалась в бухгалтерском учете коммерческой структуры, что привело к занижению налоговой базы и уклонению от уплаты налогов.

В результате с января 2017 года по декабрь 2020 года бюджет недополучил свыше 3,4 млн рублей.

В ходе обысков в офисе коммерческой структуры и по месту жительства ее директора обнаружены и изъяты документы, черновые записи, флеш-накопители, свидетельствующие о противоправной деятельности. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора фирмы и заведующего складом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

Управлением Следственного комитета по Минской области проводятся неотложные следственные действия. Предпринимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государству.