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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВЫВЕДЕН НА 100% МОЩНОСТИ
11:24 13.01.2021
Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности. Об этом сообщает Министерство энергетики Беларуси.
«12 января 2021 г. в 19.57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности», - говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации, тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания.
После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.
В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования.
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