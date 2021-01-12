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ЭКОНОМИКА РБ


ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ ИНВЕСТИРОВАЛ В МОДЕРНИЗАЦИЮ СВЫШЕ BR3 МЛН


10:43 13.01.2021

Оршанский льнокомбинат инвестировал в модернизацию швейной фабрики Br3 млн 634 тыс. собственных средств.

Как пишет газета «Витебские вести», раньше здесь были бытовые помещения, сегодня — уютные цеха с современными швейными машинами и комплексами раскройки для двух швейных потоков. Один предназначен для производства брюк мужского и женского ассортимента изо льна. На втором — выпускают сорочки и блузы.

Сейчас достаточно сделать несколько кликов, чтобы запустить длинную цепочку от цеха до покупателя. На швейной фабрике льнокомбината, включающей несколько технологических звеньев, работают около 200 человек. Мощности предприятия позволяют выпускать порядка 3 млн штучных изделий в год. Благодаря эксплуатации собственного швейного производства можно увеличить существующий объем на 200 тыс. изделий.

К собственному швейному производству льнокомбинат двигался поступательно. Образование двух швейных потоков – это третий этап модернизации предприятия.

«Во время посещения льнокомбината главой государства в ноябре 2018 года было дано указание произвести дальнейшую модернизацию предприятия с целью увеличения объемов переработки отечественного сырья короткого льноволокна, увеличения продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время метр оршанских тканей стоит от €3 до €4. Изделия, которые отшиваются модными домами с использованием нашего продукта, продаются от €300», – рассказал заместитель гендиректора по идеологии и социальным вопросам льнокомбината Сергей Сидин.

Всего в рамках третьего этапа модернизации льнокомбинат закупил более 165 единиц оборудования. Современные машины и комплексы раскройки позволили освоить новые технологии обработки ткани, например, краш-эффект, или эффект стираных изделий.

Льняная ткань, имея специфическую среду, при каждой последующей стирке становится мягкой и эластичной. Кроме того, предприятию удалось избежать самой главной опасности в изделиях изо льна – это большой усадки. Теперь ткани, которые производит льнокомбинат, перед тем, как попасть в руки к потребителю, проходят этапы стирки и обработки.

По словам Сергея Сидина, образование новых потоков привело к созданию 60 рабочих мест. Модернизация предприятия решила ряд задач, одна из которых – получение продукции с более высокой добавленной стоимостью. Благодаря современным раскройным комплексам, которые повысили производительность труда и увеличили выпуск инновационной продукции, новая швейная фабрика позволила улучшить и труд швей.

Разработкой моделей, учитывая предпочтения предприятия, занимается группа дизайнеров в Минске. Прежде всего, одежда проходит экспериментальный участок, далее продукция одобряется на художественном совете и после поступает в серию.

По словам ведущего модельера-конструктора Светланы Панасенко, на швейной фабрике рабочий процесс организован в одну смену. В декабре прошлого года льнокомбинат приступил к отшиву шести моделей – это туники, брюки, платья, блузы.

Доля экспортной продукции льнокомбината в общем объеме производства составляет более 80%. Изделия оршанских текстильщиков направляются в 43 страны мира.
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