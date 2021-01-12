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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ «УКС ГОРОДА ГРОДНО» СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СНИЖЕНА НА 1 МЛН РУБЛЕЙ
10:22 13.01.2021
Комитет государственного контроля Гродненской области в ходе проверки ГП «УКС города Гродно» выявил факты завышения сметной стоимости строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, УКС – основной заказчик строительных работ в Гродно и получатель бюджетных средств. При проверке деятельности этого предприятия госконтролеры установили завышение сметной стоимости строительства по 4 объектам инженерно-транспортной инфраструктуры. В сметы были включены завышенная стоимость материальных ресурсов, необоснованные транспортные затраты и объемы строительно-монтажных работ.
После выявления фактов завышения сметной стоимости строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры ГП «УКС города Гродно» совместно с проектной организацией оперативно проведена работа по корректировке смет. Это позволило сэкономить более 1 млн рублей и предотвратить нерациональное использование бюджетных средств.
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