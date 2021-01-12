Комитет государственного контроля Гродненской области в ходе проверки ГП «УКС города Гродно» выявил факты завышения сметной стоимости строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, УКС – основной заказчик строительных работ в Гродно и получатель бюджетных средств. При проверке деятельности этого предприятия госконтролеры установили завышение сметной стоимости строительства по 4 объектам инженерно-транспортной инфраструктуры. В сметы были включены завышенная стоимость материальных ресурсов, необоснованные транспортные затраты и объемы строительно-монтажных работ.

После выявления фактов завышения сметной стоимости строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры ГП «УКС города Гродно» совместно с проектной организацией оперативно проведена работа по корректировке смет. Это позволило сэкономить более 1 млн рублей и предотвратить нерациональное использование бюджетных средств.