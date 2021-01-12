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ЭКОНОМИКА РБ


В 1,7 РАЗА ВЫРОСЛИ ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В КОНТЕЙНЕРАХ ПРОДУКЦИИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КИТАЙ


10:06 13.01.2021

Экспортные перевозки продукции белорусских предприятий в Китай в контейнерах за 2020 г. выросли в 1,7 раза и составили более 22 тыс. контейнеров ДФЭ.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, обеспечено предоставление полного комплекса транспортно-логистических услуг, установлены контакты и партнерские отношения с 15 китайскими провинциями. Это позволяет организовать доставку белорусской продукции как до железнодорожных станций, так и далее автотранспортом в любую точку Китая, включая услугу «последней мили».

Комплексную услугу организации перевозок экспортных грузов предоставляет государственное предприятие «БТЛЦ» Белорусской железной дороги.

В 2021 г. Белорусская железная дорога продолжит работу по созданию условий, направленных на дальнейшее развитие экспортных перевозок и продвижение белорусской продукции на внешние рынки сбыта железнодорожным транспортом.
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