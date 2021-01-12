|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ ЗАРАБОТАЛ В БЕЛАРУСИ
09:34 13.01.2021
С 1 января 2021 года начал работу в тестовом режиме новый компонент учебно-методического обеспечения образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования – единый информационно-образовательный ресурс (eior.unibel.by).
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, в настоящее время на ресурсе размещены материалы по всем учебным предметам для 3 четверти – комплекты учебно-методических материалов по всем учебным предметам, включающие видеофрагменты с объяснением учебного материала и тестовые задания для самопроверки знаний и умений.
К разработке учебных материалов привлечены лучшие учителя из всех регионов республики. Консультирование разработчиков, координацию их деятельности и методическую экспертизу разработанных учебных материалов обеспечивают специалисты Национального института образования и Академии последипломного образования, в число которых входят авторы действующих учебных пособий для учащихся, пособий для учителей, ученые и методисты. Техническую поддержку ресурса осуществляет Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Беларуси.
На данный момент завершается экспертиза материалов для 4 четверти.
В январе-феврале планируется проведение вебинаров для педагогов по вопросам использования данного ресурса.
Предложения по совершенствованию ресурса можно направлять на инфолинию национального образовательного портала (adu.by).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2021
Курсы в банках
на 13.01.2021
Конвертация в банках
на 13.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте