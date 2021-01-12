С 1 января 2021 года начал работу в тестовом режиме новый компонент учебно-методического обеспечения образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования – единый информационно-образовательный ресурс (eior.unibel.by).

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, в настоящее время на ресурсе размещены материалы по всем учебным предметам для 3 четверти – комплекты учебно-методических материалов по всем учебным предметам, включающие видеофрагменты с объяснением учебного материала и тестовые задания для самопроверки знаний и умений.

К разработке учебных материалов привлечены лучшие учителя из всех регионов республики. Консультирование разработчиков, координацию их деятельности и методическую экспертизу разработанных учебных материалов обеспечивают специалисты Национального института образования и Академии последипломного образования, в число которых входят авторы действующих учебных пособий для учащихся, пособий для учителей, ученые и методисты. Техническую поддержку ресурса осуществляет Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Беларуси.

На данный момент завершается экспертиза материалов для 4 четверти.

В январе-феврале планируется проведение вебинаров для педагогов по вопросам использования данного ресурса.

Предложения по совершенствованию ресурса можно направлять на инфолинию национального образовательного портала (adu.by).