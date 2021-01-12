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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ» ЗАВЕРШИЛО СТРОИТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННОГО ВОДОЗАБОРА
09:23 13.01.2021
ОАО «Мозырьсоль» завершило строительство собственного водозабора пресных подземных вод.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, собственная артскважина необходима для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд организации, а также в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
«Добыча подземных вод из собственного источника подразумевает рациональное отношение к подземным водам, что обусловлено значительным сокращением подачи воды по городским сетям с учетом возможных потерь при утечках, порывах и испарении, потери напора при подаче воды на большие расстояния. Реализация данного проекта позволила предприятию повысить энергоэффективность производства, конкурентоспособность продукции и создать дополнительные рабочие места», - рассказали в ОАО «Мозырьсоль».
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