ОАО «Мозырьсоль» завершило строительство собственного водозабора пресных подземных вод.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, собственная артскважина необходима для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд организации, а также в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

«Добыча подземных вод из собственного источника подразумевает рациональное отношение к подземным водам, что обусловлено значительным сокращением подачи воды по городским сетям с учетом возможных потерь при утечках, порывах и испарении, потери напора при подаче воды на большие расстояния. Реализация данного проекта позволила предприятию повысить энергоэффективность производства, конкурентоспособность продукции и создать дополнительные рабочие места», - рассказали в ОАО «Мозырьсоль».