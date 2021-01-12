Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,6%, с декабрем 2019 г. – 108%, в том числе на инвестиционные товары – 100,6% и 107,9% соответственно, промежуточные товары – 101% и 108,9%, потребительские товары – 100,3% и 104,1% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,5%, с декабрем 2019 г. – 109,5%, в том числе в растениеводстве – 105,2% и 110,4% соответственно, животноводстве – 100,5% и 109,2% соответственно.

Индекс цен в строительстве в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. – 111,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 99,9% и 107,5% соответственно, машины и оборудование – 100,2% и 112,3%, прочие работы и затраты – 102,1% и 117,6% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 102,5%, с декабрем 2019 г. – 114,7%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,2%, с декабрем 2019 г. – 103,8%.