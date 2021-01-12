Пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса проведут белорусские нотариусы в 2021 году. Даты их проведения установило правление Белорусской нотариальной палаты.

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, обратиться к любому нотариусу за бесплатной консультацией можно 15 марта, 7 мая, 2 июля, 14 октября и 3 декабря 2021 года. Прием в эти дни будет вестись в соответствии с установленным графиком работы нотариальных контор и нотариальных бюро.

Подобные акции нотариусы Беларуси ежегодно проводят в преддверии государственных праздников и иных памятных дат. В этом году они приурочены к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь, Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь, Дня матери и Дня юриста в нашей стране. В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом.

Белорусская нотариальная палата отмечает популярность и востребованность акций по бесплатному консультированию среди граждан нашей страны. В прошлом году ответы на интересующие вопросы, связанные с совершением нотариальных действий, в ходе традиционных республиканских акций получили около 15 тысяч белорусов и гостей республики. Целью данных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Адреса нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактные телефоны и актуальные графики работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».