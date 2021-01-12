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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2020 ГОДА ВЫРОС НА 4,9%


17:38 12.01.2021

В январе-ноябре 2020 г. на экспорт поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на $5,3 млрд, что составило 104,9% к аналогичному периоду 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, прирост валютной выручки сложился в сумме $243,8 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расширена география экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания: она достигла 111 стран мира против 99.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли объемы экспорта молочной продукции на 3,5%, мяса и мясопродуктов - на 7,2%, а также многих других наименований продукции.

Доля Российской Федерации в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составила 74,3%, туда поставлено продукции на $3,9 млрд.

Доля стран СНГ (без России) в общем объеме экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия увеличилась на 2,2% и составила 11,8%, или $622,4 млн.

Доля стран дальнего зарубежья выросла на 3,6% и составила 13,8%, или $727,2 млн (141,7%), в том числе Китай – $238,7 млн, рост в 2,1 раза.
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