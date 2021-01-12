|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2020 ГОДА ВЫРОС НА 4,9%
17:38 12.01.2021
В январе-ноябре 2020 г. на экспорт поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на $5,3 млрд, что составило 104,9% к аналогичному периоду 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, прирост валютной выручки сложился в сумме $243,8 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расширена география экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания: она достигла 111 стран мира против 99.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли объемы экспорта молочной продукции на 3,5%, мяса и мясопродуктов - на 7,2%, а также многих других наименований продукции.
Доля Российской Федерации в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составила 74,3%, туда поставлено продукции на $3,9 млрд.
Доля стран СНГ (без России) в общем объеме экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия увеличилась на 2,2% и составила 11,8%, или $622,4 млн.
Доля стран дальнего зарубежья выросла на 3,6% и составила 13,8%, или $727,2 млн (141,7%), в том числе Китай – $238,7 млн, рост в 2,1 раза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2021
Курсы в банках
на 12.01.2021
Конвертация в банках
на 12.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте