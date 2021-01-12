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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ СОВЕРШЕНА ПЕРВАЯ СДЕЛКА ПО ЭКСПОРТУ РАПСОВОГО МАСЛА В КИТАЙ
16:54 12.01.2021
Китайская компания впервые закупила рапсовое масло на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, объем пилотной сделки составил 200 тонн.
Ранее китайские компании приобретали на бирже исключительно лесоматериалы, поэтому целью пробной закупки является отработка механизма поставок на китайский рынок белорусского рапсового масла и другой сельхозпродукции через биржевую площадку.
«Сейчас рапсовое масло – одна из самых востребованных товарных позиций у иностранных участников биржевых торгов. Только за прошлый год сумма экспортных сделок составила более 40 млн USD. До сих пор основными рынками сбыта были страны Европы. Поэтому в рамках расширения географии экспорта мы привлекли потенциальных покупателей из Китая, один из которых и совершил сделку. Ожидается, что после исполнения первого контракта закупки рапсового масла через биржу станут регулярными, а их объемы существенно увеличатся», – отметили в пресс-службе БУТБ.
На 1 января 2021 года на БУТБ аккредитованы 4936 иностранных компаний, в том числе 31 из Китая.
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