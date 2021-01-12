Несмотря на снижающийся спрос, ощутимых изменений в ценах аренды столичных квартир в декабре не произошло, пишет Realt.by.

В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем количество поисковых запросов «Снять квартиру в Минске» сократилось на 13%.

Текущий уровень спроса на квартиры в аренду является минимальным за последние 2 года.

Несмотря на снижение активности потенциальных арендаторов, количество свободных для заселения квартир продолжает расти — плюс 4% за месяц. В большей степени база объявлений пополнилась за счет 2- и 1-комнатных квартир — по сравнению с ноябрем число тех и других выросло на 5%.

Существенных изменений в уровне арендных ставок не произошло. К концу декабря средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $273 (снижение на 0,7%); 2-комнатные квартиры — $341 (без изменений); 3-комнатные квартиры — $428 (рост на 1,4%).

За год 2- и 3-комнатные квартиры в аренду потеряли в цене 5% и 9% соответственно. «Однушки», напротив, в сравнении с декабрем 2019 стали дороже на 4%.

За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду в Минске выросла на 0,02 процентных пункта. На данный момент аренда позволяет заработать в 2,6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.