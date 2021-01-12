Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»-2020.

Как сообщи ли в Госстандарте, лауреатами конкурса признан 261 товар, выпускаемый 171 организацией республики.

Так, в номинации «Продовольственные товары» лауреатами стали 157 товаров 87 организаций.

В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» определено 26 товаров-лауреатов 24 организаций, а в номинации «Продукция производственно-технического назначения» – 75 товаров-лауреатов, выпускаемых 60 организациями.

В номинации «Услуги населению» звания лауреата конкурса удостоены услуги 3 организаций.

Статус «Новинка года», учрежденный с целью стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 24 товарам различного назначения.

Награда «Лучший в отрасли» присуждена 11 организациям республики, набравшим наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом направлении. Их обладателями стали ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Волковысский мясокомбинат», КУП «Минскхлебпром» Хлебозавод № 2, СОАО «Коммунарка» (Минск), ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (Витебск), ОАО «Гомельстройматериалы», ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Минский тракторный завод», Белорусско-российское совместное предприятие «Брестгазоаппарат» ОАО.

Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена 22 предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем регионе в рамках конкретной номинации конкурса.

Диплома «Стабильное качество» удостоены 42 организации, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами организации подтверждали должное качество продукции или услуги в течение не менее года, предшествующего проведению конкурса. Предприятия имеют сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ 18001 (СТБ ISO 45001) и др., а также были лауреатами различных конкурсов в области качества.

В их числе – ОАО «Савушкин продукт» (Брест), УП «Полоцкий молочный комбинат», Волковысское ОАО «Беллакт», Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты», ОАО «Туровский молочный комбинат», ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», Унитарное предприятие «Калинковичский молочный комбинат», ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», Филиал ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод, ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (Жлобин), ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Гомельский химический завод», СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» (Лида) и другие.

Напомним, что конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится в два этапа.

На первом (областном) этапе конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также претенденты на присуждение специальной награды «Лучший в регионе». При этом оцениваются все аспекты деятельности организации, оказывающие влияние на качество продукции (производственно-технологические, социальные, товарно-финансовые, нормативно-метрологические, информационно-рекламные, а также в области энергосбережения и безопасности).

На втором этапе конкурса – республиканском – конкурсная комиссия принимает решение о присуждении товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», а организациям – специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», диплома «Стабильное качество».

При подведении окончательных итогов конкурса республиканская конкурсная комиссия учитывала отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и качества их продукции и услуг, которые успешно прошли первый (областной) этап конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и стали финалистами.

Всего за время проведения опроса был получен 21 621 голос потребителей (17 251 – «нравится» и 4 370 – «не нравится»). При этом каждый потребитель смог принять участие в голосовании только один раз.

Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.

Логотип конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» – знак качественных товаров отечественного производства, который служит ориентиром для потребителей при выборе продукции.

Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях размещаются на сайте Госстандарта в разделе «Качество и деловое совершенство» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.