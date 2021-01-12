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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 215,7 ТЫС.


15:56 12.01.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 января 2021 года выросло до 215,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 215 тыс. 724 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 197 тыс. 851 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1300 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1526 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1731 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за сутки выполнено 4 тыс. 909 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 144 тыс. 027 тестов.
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