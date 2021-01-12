Министерство лесного хозяйства Беларуси подвело итоги пожароопасного сезона-2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, за прошедший год на территории лесного фонда Минлесхоза зафиксировано 1064 случаев возгораний общей площадью свыше 6,5 тыс. га.

Существенное влияние на пожароопасную обстановку в 2020 году оказали погодные условия. Отсутствие климатической зимы (период со среднесуточными температурами воздуха ниже нуля), установление теплой погоды со среднесуточной температурой на 5-8°С выше климатической нормы, выжигание населением сухой травянистой растительности заметно усложнили пожароопасную обстановку.

Так, только в апреле 2020 г. на территории лесного фонда Минлесхоза зарегистрировано 538 случаев лесных пожаров на площади 5 979,8 га, что составляет 90% от всей площади очагов. В разрезе регионов наибольшее количество пожаров произошло в Брестской и Гомельской областях (359 и 286 случаев соответственно), наименьшее – в Витебской области (34 случая).

При этом лесхозам удалось существенно снизить среднюю площадь возгораний (с 10,7 га в 2019 году до 6,3 га в 2020 году). Это стало возможным благодаря проведенному техническому переоснащению, большому объему выполненных противопожарных мероприятий, оперативной работе должностных лиц государственной лесной охране. Так, в 2020 году силами лесхозов проведено строительство 17 пожарно-наблюдательных мачт, а также установлено 52 системы видеонаблюдения, выполнено устройство 73,9 тыс. км минерализованных полос и 49,5 км противопожарных разрывов, проведен уход за минерализованными полосами на протяженности 165,9 тыс. км и противопожарными разрывами на протяженности 3,1 тыс. км.

В 2020 году наиболее часто возгорания в лесном фонде были выявлены в ходе наземных мониторингов (наземное маршрутное патрулирование государственной лесной охраной) - 66,4% (707 случаев). С помощью дистанционного мониторинга (ведомственная система пожарно-наблюдательных вышек и мачт, средств видеонаблюдения) было выявлено 18,9% возгораний (201 случай), населения - 6,3% (67 случаев), органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям - 5,2% (56 случаев), авиационного мониторинга - 3,2% (34 случая).