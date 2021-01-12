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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛОСЬ В 2020 ГОДУ НА 0,7%


15:05 12.01.2021

Объем промышленного производства в Беларуси в 2020 году снизился на 0,7%. Такую цифру назвал сегодня вице-премьер Юрий Назаров во время доклада Лукашенко.

"В целом в промышленности в прошлом году объем производства к показателю 2019 года составил 99,3%. Мы 98% ожидали летом, но немножко подтянули", - отметил он.

Конечно, есть объективные причины такой ситуации, но, например, по концерну "Беллесбумпром" превышен уровень прошлого года.

"Я хочу подчеркнуть, что это ведомство, которое работает на местном сырье, - то, что вы всегда говорили, что независимо от нефти, газа, договоренностей с кем-то есть свое сырье, пускай его в переработку, получай качественный продукт, экспортируй и продавай", - отметил заместитель премьер-министра.

По словам Лукашенко, прирост сельхозпроизводства в 2020 году составил около 5%.

"…тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас, добавило 5% и экспорт уйдет со свистом. И деревообработка. То нам (говорили): куда, деньги не туда вкладываем... Она сегодня нас спасает и дает результат, и мы перерабатываем местное сырье. И по производству, и по экспорту добавили. То есть там, куда мы вложились и уделили особое внимание, мы получили отдачу", - прокомментировал он.
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