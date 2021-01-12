ЭКОНОМИКА РБ

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 5,68% АКЦИЙ ОАО «ТЕХСЕРВИС-ДОЛГОЕ» ПРОЙДЕТ 11 ФЕВРАЛЯ

14:27 12.01.2021 11 февраля 2021 г. состоится аукцион по продаже в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» находящихся в собственности Минской области акций открытого акционерного общества «Техсервис-Долгое» (223736 Минская область, Солигорский район, аг. Долгое). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного имущества Миноблисполкома, размер уставного фонда ОАО «Техсервис-Долгое» составляет 10 390,9 рубля или 7993 акции, номинальная стоимость одной акции - 1,3 рубля. Государству принадлежит 454 акции, или 5,68% уставного фонда общества. К продаже на аукционе предлагаются 454 акции, или 5,68% уставного фонда ОАО «Техсервис-Долгое». Начальная цена продажи пакета акций – 18 232,64 рубля, стартовая цена продажи – 19 145,18 рубля.