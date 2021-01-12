|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 5,68% АКЦИЙ ОАО «ТЕХСЕРВИС-ДОЛГОЕ» ПРОЙДЕТ 11 ФЕВРАЛЯ
14:27 12.01.2021
11 февраля 2021 г. состоится аукцион по продаже в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» находящихся в собственности Минской области акций открытого акционерного общества «Техсервис-Долгое» (223736 Минская область, Солигорский район, аг. Долгое).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного имущества Миноблисполкома, размер уставного фонда ОАО «Техсервис-Долгое» составляет 10 390,9 рубля или 7993 акции, номинальная стоимость одной акции - 1,3 рубля. Государству принадлежит 454 акции, или 5,68% уставного фонда общества.
К продаже на аукционе предлагаются 454 акции, или 5,68% уставного фонда ОАО «Техсервис-Долгое».
Начальная цена продажи пакета акций – 18 232,64 рубля, стартовая цена продажи – 19 145,18 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2021
Курсы в банках
на 12.01.2021
Конвертация в банках
на 12.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте