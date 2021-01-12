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ЭКОНОМИКА РБ


В НОВОЙ БОРОВОЙ ПОЯВИТСЯ БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОВ И ДВОРОВ


13:59 12.01.2021

«А-100 Комфорт» возьмет на себя бесплатный уход за благоустройством зеленой зоны в Новой Боровой и круглосуточную поддержку с вызовом аварийных служб.

Так, владельцы квартир в новых домах получат 2-годовое обслуживание без доплат, а товариществам собственников помогут организовать эффективную работу.

Программа «Забота» касается того, что выходит за рамки обычного «коммунального набора». В частности, в нее входит круглосуточная диспетчерская поддержка с оперативным выездом любой аварийной службы. «А-100 Комфорт» также возьмет на себя администрирование и поддержание благоустройства квартала, в том числе уход за зелеными насаждениями с подкормкой, прополкой и обработкой от вредителей. Предусмотрено и гарантийное обслуживание квартир по принципу «одно окно».

Для товариществ собственников разработана программа электронного голосования. Для жителей запущено мобильное приложение «А-100 Комфорт», в котором можно оставить заявки председателю товарищества или паспортисту, оплатить коммунальные услуги.

Расширенное обслуживание будет бесплатным первые 2 года с момента получения ключей от квартир в новых домах. Программа будет работать для жителей Новой Боровой и, в перспективе, для комплекса «Зеленая гавань» и квартала «Депо».

«География личного комфорта сейчас выходит за пределы квартиры. Людям важно, пострижен ли газон у дома, чисто ли в тамбуре и быстро ли среагируют службы, если вдруг сосед затопит. Поэтому мы беремся за комплексное обслуживание и администрирование кварталов, и вместе с товариществами собственником хотим сделать жизнь людей лучше. А чтобы это было еще и экономно, первые 2 года такая забота будет бесплатной», — рассказывают в «А-100 Комфорт».

«А-100 Комфорт» — управляющая компания, занимается эксплуатацией жилых зданий, коммерческих объектов и прилегающих территорий. Создана застройщиком «А-100 Девелопмент», чтобы внедрить в Беларуси европейский подход к управлению недвижимостью. В работе задействует штат технических работников, собственный инвентарь и программное обеспечение. Помимо жилых кварталов, обслуживает сеть АЗС «А-100», торговые и бизнес-центры.
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