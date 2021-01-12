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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛГИМ РАЗРАБОТАЛ ЭТАЛОННУЮ БАЗУ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ


13:17 12.01.2021

БелГИМ завершена разработка эталонной базы для метрологической оценки измерителей напряженности низкочастотного электромагнитного поля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, в рамках подпрограммы «Эталоны Беларуси» ГНТП «Эталоны и научные приборы» на 2016-2020 годы создано два национальных эталона в области измерений низкочастотных электромагнитных полей.

Так, национальный эталон единицы напряженности электрического поля (НЭ РБ 49-18) обеспечивает воспроизведение и передачу единицы электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц амплитудой до 2 кВ/м, а национальный эталон единицы напряженности магнитного поля (НЭ РБ 59-20) – воспроизведение и передачу единицы магнитного поля в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц амплитудой до 8 А/м.

Таким образом, в БелГИМ освоена поверка измерителей параметров электрического и магнитного поля ВЕ-метр-АТ-002, ВЕ-метр-АТ-003, измерителя электрического поля ИЭП-05, измерителя магнитного поля ИМП-05, антенн измерительных П6-70 и П6-71, выполняется калибровка измерителей П3-50, П3-80 и других средств измерений параметров электрического и магнитного поля в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц.
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