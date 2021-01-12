15 января на YouTube-канале НЦПИ состоится трансляция семинара «Единый реестр имущества: новации по порядку его формирования».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦПИ, в ходе семинара, который начнется в 10.30), эксперты расскажут о новой нормативной правовой базе, на основании которой осуществляется формирование и ведение государственной информационной системы «Единый реестр имущества», субъектах и объектах реестра, порядке получения параметров доступа в Единый реестр имущества.

Отдельный блок будет посвящен практическим вопросам внесения и актуализации сведений в Едином реестре имущества, в том числе формированию выходных форм из реестра, учету договоров безвозмездного пользования имуществом, находящимся в государственной собственности, и имущества, переданного по таким договорам.

ГИС «Единый реестр имущества» создана в Беларуси, согласно указу № 168 от 18 мая 2020 г., состав включаемых в него сведений определен постановлением Совета министров № 667 от 20 ноября 2020 г.

Спикерами семинара выступят представители Государственного комитета по имуществу Беларуси и ГУП «Национальное кадастровое агентство».

До 11.30 15 января экспертам можно задать вопросы по теме семинара, направив их по электронной почте . Ответы на них будут озвучены в прямом эфире.