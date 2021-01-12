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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО НАЗВАЛ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ БАНДИТСКИМИ И ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВЫРАБОТАТЬ СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ


12:34 12.01.2021

Лукашенко назвал санкции Запада, под которые попали несколько отечественных предприятий, бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ. Тема западных санкций обсуждалась сегодня на встрече с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

"Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (вице-премьер Назаров), задача правительству - мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", - потребовал Лукашенко.

По его словам, в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий

"Они должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", - заявил Лукашенко.

"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать. Каким образом, я хотел бы послушать", - добавил он.
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