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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗЕ ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ НА СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА ПО СТБ ISO 45001-2020
12:28 12.01.2021
Государственное предприятие «Госстройэкспертиза по Минской области» стало обладателем сертификата соответствия системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности (OH&S) требованиям СТБ ISO 45001-2020.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, область распространения системы – проведение государственной экспертизы градостроительной и проектной документации в строительстве.
Функционирование OH&S дает возможность предприятию обеспечить безопасные и здоровые условия труда за счет предотвращения производственных травм и ущерба для здоровья работающих, а также принятия предупреждающих мер для достижения целей и улучшения показателей.
Государственное предприятие «Госстройэкспертиза по Минской области» стало третьей организацией системы Госстандарта, получившей сертификат соответствия данной системы требованиям СТБ ISO 45001-2020. Ранее такие документы были выданы Белорусскому государственному институту метрологии и Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области.
СТБ ISO 45001-2020 «Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению», идентичный международному стандарту ISO 45001:2018, введен в действие в Беларуси с 1 мая 2020 г. Он концентрируется на менеджменте рисков, причем не только связанных с деятельностью на рабочем месте, но и с управленческими рисками. Стандарт имеет структуру высокого уровня, применяемую ISO для всех стандартов на системы менеджмента. Это упрощает его интеграцию в общую систему менеджмента организации. СТБ ISO 45001-2020 также разработан с использованием концепции цикла PDСA (Plan-Do-Check-Act, Планируй – Делай – Проверяй – Действуй), который помогает организациям постоянно улучшаться.
Срок перехода организаций на новые требования в Беларуси, как и во всем мире, завершится 30 сентября 2021 г.
В настоящее время порядка 300 организаций пищевой, строительной, транспортной, лесной отраслей, связи, геодезии подтвердили соответствие систем менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности требованиям СТБ ISO 45001-2020.
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