На едином портале электронных услуг с 11 января доступна новая административная процедура 156.4.12 «Государственная регистрация информационных ресурсов» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, государственная регистрация информационных ресурсов осуществляется Министерством связи и информатизации или уполномоченной им организацией на основании заявки на регистрацию информационного ресурса, подаваемой его собственником (владельцем).

Заявки на регистрацию информационных ресурсов представляются в течение трех месяцев с даты подписания акта приемки информационного ресурса в постоянную эксплуатацию. Представление заявок на регистрацию негосударственных информационных ресурсов может осуществляться на любом этапе эксплуатации таких ресурсов.

Дата выдачи заявителю регистрационного свидетельства является датой готовности государственного информационного ресурса к постоянной эксплуатации.

Для подачи заявления на регистрацию информационного ресурса необходимо: авторизоваться на портале с помощью личного ключа ЭЦП, выбрать процедуру 156.4.12 в перечне доступных услуг и процедур, нажать на кнопку «Получить», заполнить и отправить электронную форму.

Уведомление о принятом решении будет отражено в личном кабинете пользователя портала в разделе «Текущие заказы услуг» при просмотре ранее направленной заявки.

Услуга оказывается для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей бесплатно. Административное решение выносится в течение 15 дней.

В случае положительного рассмотрения заявления потребитель сможет скачать Свидетельство о регистрации в формате .pdf в личном кабинете. В противном случае в личный кабинет поступит сообщение об отказе в регистрации.