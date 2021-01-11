Часть больниц страны постепенно возвращается к обычному режиму работы. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Еще до Нового года специалисты заметили устойчивую тенденцию по снижению заболеваемости, она касается всех регионов. Исходя из полученных данных, было принято решение о выходе некоторых учреждений из режима работы «инфекционных стационаров», - сказал министр, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.

Так, в Минске к обычному режиму работы возвращается 2-й родильный дом. Поэтапно к работе по своему профилю переходит Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации (Аксаковщина). Аналогично по всем регионам. Остальные республиканские научно-практические центры работали и работают в обычном режиме.

После выходных в течение нескольких дней прогнозируется рост числа случаев обращения к медикам, что связано с так называемым "отсроченным обращением". Это ежегодная тенденция, которая была и до пандемии. Затем, как ожидается, заболеваемость пойдет на спад, но резкого снижения ожидать не стоит.

«Я думаю, до середины - конца февраля будет падение, затем, возможно, небольшой рост, связанный с приходом обычных эпидемических заболеваний, в частности, гриппа. - сказал министр. - Но мы полагаем, что вовремя проведенная вакцинация (в этом году вакцинировано более 40% населения) позволяет прогнозировать невысокий подъем заболеваемости. К началу весны мы увидим эффект от вакцинации».

Дмитрий Пиневич также отметил снижение числа тяжелых пациентов на 10-15%. Информация анализируется руководством Минздрава ежедневно (включая выходные и праздничные дни) на видеосовещаниях со всеми областями и Минском. На постоянном контроле наличие необходимой аппаратуры, в том числе для кислородного обеспечения пациентов.

В связи с наступлением более низких температур 11 января на совещании были обсуждены вопросы жизнеобеспечения учреждений здравоохранения. Внимание уделено бесперебойному теплоснабжению, электроснабжению, снабжению кислородом.