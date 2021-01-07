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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ УПРАВДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛА BR2,6 МЛРД


10:55 12.01.2021

Выручка от реализации продукции предприятий системы управления делами президента в 2020 году составила Br2,6 млрд (рост более чем на 140%). Такие данные озвучил управделами президента Виктор Шейман 11 января во время доклада Лукашенко.

Согласно информации, хорошо сработали сельское хозяйство, промышленность, строительство - во всех этих отраслях выросли объемы производства. Более скромные результаты в связи с пандемией показали гостиничное дело, туристическая отрасль, общественное питание.

Что касается внешней торговли, положительное сальдо составило около $150 млн.

Виктор Шейман также доложил о заключении контракта на поставку техники в африканский регион и о проработке следующего договора. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства тракторного завода в одной из стран Африки.
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