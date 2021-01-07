Белорусская железная дорога (БЖД) в 2020 году перевезла более 1 млн контейнеров ДФЭ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, по отношению к 2019 году объем контейнерных перевозок вырос в 1,4 раза.

Динамичный рост объемов контейнерных перевозок железнодорожным транспортом обеспечивается на протяжении последних лет. Для сравнения: в 2015 г. этот сегмент перевозок составлял 254 тыс. контейнеров ДФЭ, а по итогам 2020 года его объем увеличен в 4 раза.

Перспективным направлением развития контейнерных перевозок остаются перевозки в сообщении Китай-Европа-Китай, в рамках которого за 2020 г. по БЖД проследовало более 550 тыс. контейнеров ДФЭ (это в 1,6 раза выше, чем в 2019 г.). Отметим, что еще в 2011 году сухопутные контейнерные перевозки в сообщении Китай-Европа-Китай практически не осуществлялись.

Основные маршруты пропуска контейнерных поездов в сообщении Восток–Запад–Восток проходят через пограничный переход Брест/Тересполь. Современный контейнерный терминал станции Брест-Северный предоставляет бизнес-сообществу услуги по хранению, консолидации контейнеров и своевременной терминальной обработке. За 2020 г. объем перегруза на станции Брест-Северный увеличен на 15% к уровню 2019 г.

С учетом динамического роста объемов контейнерных перевозок БЖД совместно с участниками рынка транспортных услуг, в 2021 г. будет продолжена целенаправленная работа по развитию перевозок через белорусско-польские пограничные переходы Брузги/Кузница Белостоцкая и Свислочь/Семянувка.

В основе организации бизнеса контейнерных перевозок БЖД – обеспечение своевременного проследования транзитных поездов, расширение географии перевозок, цифровизация, создание новых проектов и сервисов по ускоренной доставке грузов.

Белорусской железной дорогой в рамках совместного проекта с железными дорогами России и Казахстана – АО «ОТЛК ЕРА» – осуществляется комплексный сервис по организации перевозок контейнеров в сообщении Китай-Европа-Китай на пространстве колеи 1520 мм.

Также в 2020 году в сотрудничестве с ПАО «ТрансКонтейнер», АО «РЖД Логистика» и другими участниками рынка контейнерных перевозок было продолжено активное взаимодействие и сотрудничество по развитию новых направлений и маршрутов перевозок.

В рамках соглашения между железными дорогами Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа осуществляется взаимодействие с международными транспортными организациями по вопросам развития транзитных контейнерных перевозок.

Достигнутые результаты работы контейнерного бизнес-блока в 2020 г. стали возможны, благодаря слаженной и профессиональной работе трудового коллектива БЖД и доверию бизнес-сообщества к предоставляемым контейнерным сервисам.