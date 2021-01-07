Перед Новым годом жители Беларуси активно покупали электронику и бытовую технику. К такому выводу пришли аналитики ЮMoney, изучив платежи пользователей через сервис в интернет-магазинах и на других онлайн-площадках.

Учитывались данные за 1-20 декабря 2020 года и 1-22 декабря прошлого года.

Похоже, к Новому году в качестве подарка многие белорусские пользователи выбрали электронику и бытовую технику. В декабре 2020 года число платежей за такие товары выросло на 11% по сравнению с этим же месяцем 2019 года. Средний чек покупателей составил Br108,51 (здесь и дальше по курсу Центробанка РФ на 28 декабря 2020 года). В декабре 2019 года гаджеты тоже пользовались повышенным спросом, но тогда за них платили больше — в среднем по Br261,50.

В минувшем декабре заметно увеличились траты жителей Беларуси на компьютерные программы, но, скорее всего, праздник тут ни при чем, а дело в самоизоляции. Так, в последнем месяце 2020 года количество платежей за софт выросло на 15% относительно декабря 2019 года. На 32% увеличился и средний чек — до Br91,15.

В конце 2020 года вырос спрос белорусских покупателей на сувениры и товары для. В прошедшем декабре платежей за такие товары было на 5% больше, чем в этом же месяце 2019 года. Оборот платежей увеличился еще сильнее — на 37%, а средний чек — на 30% и составил Br171,4.

Перед Новым годом повышенным спросом пользовались также ювелирные украшения. Количество платежей за них вросло на 4% относительно декабря 2019 года, средний чек составил Br231,15.

Если смотреть по изменениям средних чеков, то в декабре 2020 года по сравнению с этим же месяцем 2019 сильнее всего этот показатель вырос для автозапчастей — на 68% и составил Br218,4. При этом число платежей за такие товары уменьшилось на 6%.

Белорусские пользователи стали заметно больше расходовать и на обучающие курсы, тренинги, мастер-классы: средний чек за них увеличился на 42%, до Br146,87. Но и в этой категории количество платежей уменьшилось — на 10%.

Вырос также средний чек жителей Беларуси за цифровые товары. В декабре 2020 года он был больше на 37%, чем в последнем месяце 2019 года, и составил Br56,95.

Учитывались платежи пользователей через ЮKassa и ЮMoney с 1-20 декабря 2020, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Сегодня с помощью ЮKassa оплату принимают больше 120 тыс. российских и иностранных онлайн-площадок, а через сервис ЮMoney ежедневно проходит более 1,6 млн платежей.

ЮMoney — сервис электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги, а компаниям — принимать онлайн-оплату через ЮKassa. С 23 июля 2020 года 100% акций компании ЮMoney принадлежит Сбербанку, сервис входит в его экосистему.

Электронный кошелек в ЮMoney — самый популярный в рунете, по данным исследования Mediascope на 2020 год. В ЮMoney зарегистрировано 60 млн кошельков. Сервис эмитирует карты платежной системы Mastercard. Всего ЮMoney выпустили около 2 млн пластиковых и 19 млн виртуальных карт.

ЮKassa — универсальное платежное решение для бизнеса. Она позволяет сайтам и мобильным приложениям настроить прием оплаты всеми популярными способами: с помощью ЮMoney и других электронных кошельков, с банковских карт, через мобильные и интернет-банкинги, со счетов мобильных номеров, в кредит и рассрочку, через QR-коды, бесконтактные технологии Apple Pay и Google Pay, а также наличными через 250 тыс. точек приема платежей в странах СНГ. По данным исследования MARC, ЮKassa — самое популярное в России платежное решение. Сегодня к нему подключено больше 120 тыс. сайтов.