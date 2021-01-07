ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УПАЛА НА 15,7%

09:25 12.01.2021 В январе-ноябре 2020 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил $55 197,9 млн, в том числе экспорт – $26 134,6 млн, импорт – $29 063,3 млн. Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-ноября 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 84,3%, экспорт – 86,8%, импорт – 82,2%. По итогам января-ноября 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 1,7%, импорт – на 9,6%. Средние цены экспорта снизились на 11,7%, импорта – на 9,1%.