ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга отгрузило в Таджикистан машинокомплект первой самоходной косилки CS100.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, после того, как техника прибудет в Таджикистан, она будет собрана на совместном производстве.

Ранее на сборочное производство Таджикистана были отгружены и прибыли в страну восемь машинокомплектов зерноуборочных комбайнов GS575.