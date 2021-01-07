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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ОТГРУЗИЛ В ТАДЖИКИСТАН МАШИНОКОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ САМОХОДНОЙ КОСИЛКИ CS100
09:10 12.01.2021
ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга отгрузило в Таджикистан машинокомплект первой самоходной косилки CS100.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, после того, как техника прибудет в Таджикистан, она будет собрана на совместном производстве.
Ранее на сборочное производство Таджикистана были отгружены и прибыли в страну восемь машинокомплектов зерноуборочных комбайнов GS575.
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