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ЭКОНОМИКА РБ


СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДРЕВЕСИНЫ В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШЕНО


18:11 11.01.2021

Министерство лесного хозяйства Беларуси завершило создание единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, система уже введена в промышленную эксплуатацию – к ней подключены все лесохозяйственные учреждения, подчиненные министерству.

Напомним, что в 2017 году по поручению правительства Министерством лесного хозяйства была начата работа по созданию ЕГАИС.

Главная задача нового программного продукта – повышение эффективности использования лесных ресурсов за счет совершенствования системы управления. ЕГАИС также позволит автоматизировать планирование, учет и анализ всех основных бизнес-процессов и решений в сфере заготовки древесины, контролировать передвижение древесины в заготовленном виде на всех этапах.

Разработка системы была выполнена белорусскими специалистами без привлечения бюджетных средств. Внедрение ЕГАИС в промышленную эксплуатацию затрагивает интересы всех лесофондодержателей. Ожидается, что использование системы в скором времени станет обязательным для всех хозяйствующих субъектов при заготовке древесины на землях лесного фонда.

Подобные системы уже функционируют во многих странах: России, Украине, Польше и др. Однако нормативная база учета древесины там существенно отличается от белорусской, из-за чего было принято решение разработать собственный программный продукт.
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