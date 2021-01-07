|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДРЕВЕСИНЫ В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШЕНО
18:11 11.01.2021
Министерство лесного хозяйства Беларуси завершило создание единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, система уже введена в промышленную эксплуатацию – к ней подключены все лесохозяйственные учреждения, подчиненные министерству.
Напомним, что в 2017 году по поручению правительства Министерством лесного хозяйства была начата работа по созданию ЕГАИС.
Главная задача нового программного продукта – повышение эффективности использования лесных ресурсов за счет совершенствования системы управления. ЕГАИС также позволит автоматизировать планирование, учет и анализ всех основных бизнес-процессов и решений в сфере заготовки древесины, контролировать передвижение древесины в заготовленном виде на всех этапах.
Разработка системы была выполнена белорусскими специалистами без привлечения бюджетных средств. Внедрение ЕГАИС в промышленную эксплуатацию затрагивает интересы всех лесофондодержателей. Ожидается, что использование системы в скором времени станет обязательным для всех хозяйствующих субъектов при заготовке древесины на землях лесного фонда.
Подобные системы уже функционируют во многих странах: России, Украине, Польше и др. Однако нормативная база учета древесины там существенно отличается от белорусской, из-за чего было принято решение разработать собственный программный продукт.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2021
Курсы в банках
на 11.01.2021
Конвертация в банках
на 11.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте