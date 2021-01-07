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ЭКОНОМИКА РБ


В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ МИНСКА КВАРТИРЫ ЗА НЕДЕЛЮ ПОДОРОЖАЛИ НА 2%


17:57 11.01.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за 7 дней снизился на 0,2% и составил 1326 $/м2, пишет аналитический центр Realt.by.

Согласно информации, средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю, с 4 по 11 января 2021 года, не изменилась и составляет на данный момент 1299 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков - 27 $/м2. Это минимальное значение за последние 6 недель.

Небольшое снижение цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы сохраняется на протяжении 4 недель.

Динамика объема предложения остается отрицательной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 4,6%. Наиболее ощутимым был отток 4-комнатных квартир — сразу на 9% по сравнению с прошлой неделей. Меньше всего сократилось число «однушек» — на 3,5%.

Среди районов города сильнее всего уменьшилось количество объявлений в Центральном районе — минус 13% за неделю. В Первомайском, Советском и Партизанском, напротив, число квартир в продаже практически не изменилось.

Заметных изменений в уровне цен на квартире по сегментам не наблюдалось. Чуть сильнее снизилась средняя цена квадратного метра 3-комнатных и 1-комнатных квартир — минус 0,4% и минус 0,3% соответственно. Цены на 4-комнатные квартиры, напротив, демонстрировали небольшой рост — на 0,3%.

В районах столицы динамика цен была разнонаправленной. Наиболее существенный рост отмечался в Центральном районе — на 2%. Наибольшее за неделю снижение цен составило 0,6% и было зафиксировано в Советском районе.
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